ALES başvuru tarihi 2024: ALES/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
Yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar öncesinde ÖSYM AİS sisteminden başvurularını tamamlayacak. ÖSYM tarafından ALES başvuruları alınmaya başlandı. Akademik kariyeri hedefi olan vatandaşlar yayınlanan başvuru kılavuzu ile işlemlerini tamamlıyor. Peki 2024 ALES başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar
ALES başvuruları başladı. 3 Haziran’dan itibaren ÖSYM AİS ekranı üzerinden ALES başvuru ekranı adayların erişimine açıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte, 2024 ALES başvuru tarihleri, ücreti ve diğer tüm bilgiler
ALES/2 BAŞVURU DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
ALES NE ZAMAN?
ALES 2024/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
ALES sınav ücreti 490 TL olarak belirlendi.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)