Ales Bialiatski: Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusunun Belarus’taki davası başladı

Samuel Horti | BBC News

EPA Ales Bialiatski’nin Kasım 2021’deki bir fotoğrafı

Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski’nin davası dün Belarus’ta görülmeye başlandı.

60 yaşındaki Bialiatski 2021’deki hükümet karşıtı protestolar sırasında gözaltına almıştı.

Destekçileri, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun onu susturmayı hedeflediğini savunuyor.

Bialiatski’ye resmen yöneltilen suçlama ise muhalefeti desteklemek için yasa dışı bir şekilde para tedarik etmek.

Viasna İnsan Hakları Merkezi’nin kurucusunun 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Belarus’u uzun süredir yöneten Lukaşenko’nun seçimleri şaibeli bir şekilde kazandığı iddialarının ardından 2020’de çok sayıda kişi sokağa çıkmış, protestolar 2021’e de uzanmıştı.

2021’de tutuklanan Bialiatski, 2022’de Nobel Barış Ödülü almıştı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen “Karşılaştığı bütün zorluklara rağmen Belarus’taki insan hakları mücadelesinde bir adım geri atmadı” demişti.

Bialiatski tutuklandığı günden beri hakim karşısına çıkarılmamıştı.

Aynı insan hakları örgütünde yer alan Valentin Stefanoviç ve Vladimir Labkoviç ile birlikte yargılandığı davayı insan hakları örgütleri de takip ediyor.

Belaruslu gazeteci Hanna Lubiakova’ya göre bu üç kişinin hedef alınmasının nedeni, kurdukları insan hakları örgütünün Lukaşenko tarafından hedef alınan kişilere avukat desteği vermesi.

Bialiatski 2021’de tutuklanmadan kısa süre önce Facebook sayfasında “Belarus yönetimi bir işgal rejimi gibi davranıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Viasna örgütü, 1994’te iktidara gelen Lukaşenko’nun 1996’daki protestoları şiddetle bastırmasının ardından kurulmuştu.

Tutuklanan insan hakları savunucularının cezaevinde gördüğü işkenceleri belgeleyen örgüt, tutukluların ailelerine de destek oluyordu.

Bialiatski 2011’de de vergi kaçırma suçlamasıyla üç yıl hapis yatmıştı.