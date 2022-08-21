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ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı yayınlandı mı?

ALES soru ve cevap anahtarı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak. Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi 21 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Lisansüstü eğitimi almak amacıyla sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü sınavın sona ermesinin ardından ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığına çevrilecek. İşte, ÖSYM ile ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Kitapçığı...

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  • ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı yayınlandı mı?

    ALES cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? araştırmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından hız kazanacak. Başvuruları 24 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında alınan ALES sınavı 21 Ağustos Pazar günü 81 il merkezinse uygulanıyor. Sözel ve sayısal olmak üzere 50'şer sorudan oluşan ALES soru ve cevapları ÖSYM tarafından duyurulacak. İşte, 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı hakkında merak edilenler...
  • ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı yayınlandı mı?

    ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ALES soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında ALES/2 soru ve cevaplarının sınav günü 21 Ağustos ve ya ertesi gün yayınlanması bekleniyor.
  • ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2022 ALES/2 Temel Soru ve Cevap Anahtarı Kitapçığı yayınlandı mı?

    ALES DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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