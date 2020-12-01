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ALES ertelendi mi? ALES 2020 iptal edildi mi? ALES 2020 ne zaman?

ALES ertelendi mi? Sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adaylar ALES 2020 iptal edildi mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki ALES ertelendi mi? ALES 2020 iptal edildi mi? ALES 2020 ne zaman?

ALES ertelendi mi? ALES 2020 iptal edildi mi? ALES 2020 ne zaman?

Kabine toplantısı sonrası hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ALES ERTELENDİ Mİ? ALES SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli olacak.

ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı iptal edilmez ise; 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ALES 2020/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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