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        Haberler Yaşam ALES geç başvuru ekranı: Bugün sona eriyor! 2024 ÖSYM ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES geç başvuru ekranı: ÖSYM ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024 için başvurular 11 Mart itibarıyla sona erdi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1 için geri sayım sürerken başvuru tarihlerinde başvurusunu yapamayan adaylar için bugün ALES geç başvurunun son günü. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:53
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        ALES geç başvurusu bugün sona eriyor. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ÖSYM üzerinden ALES/1 geç başvurularını yapabiliyor. Saat 23.59’da başvurular sona erecek. ALES geç başvuru ücretinin de bugün yatırılması gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

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        ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 19 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 19 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

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        ALES NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

        ALES 2024 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuru ücreti 735 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapabilecekler.

        ALES/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.

        Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

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