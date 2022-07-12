ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. Bilindiği gibi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu sene 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başlarken, başvurularını tamamlayan adaylar ise sınav gününü beklemeye başladı. Peki ÖSYM ile ALES geç başvuru tarihi ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...