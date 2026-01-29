Habertürk
        ALES ne zaman? ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

        Akademik kariyer planı yapan binlerce aday için ALES 2026 takvimi netlik kazandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav programıyla birlikte yıl içinde yapılacak ALES oturumlarının tarihleri, başvuru süreci ve sonuç açıklama takvimi belli oldu. Lisansüstü eğitim ve akademik kadro hedefi olan adaylar, hazırlık sürecini açıklanan tarihlere göre şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...

        Giriş: 29.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:40
        ALES 2026 sınavına ilişkin merak edilen tarih bilgileri açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimiyle birlikte ALES’in hangi dönemlerde uygulanacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı netleşirken, sınava katılmayı planlayan adaylar gözlerini resmi tarihlere çevirdi. Açıklanan takvim, akademik hedefleri olan adaylar için hazırlık sürecinin de yol haritasını oluşturdu. İşte bilgiler...

        ÖSYM ALES 2026 TAKVİMİ

        ALES/1 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 başvuruları 25 Mart - 2 Nisan 2026 aralığında kabul edilecek. Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        ALES/2, 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 için başvurular 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos'ta erişime açılacak.

        ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 7-15 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

