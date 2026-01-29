ALES 2026 sınavına ilişkin merak edilen tarih bilgileri açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimiyle birlikte ALES’in hangi dönemlerde uygulanacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı netleşirken, sınava katılmayı planlayan adaylar gözlerini resmi tarihlere çevirdi. Açıklanan takvim, akademik hedefleri olan adaylar için hazırlık sürecinin de yol haritasını oluşturdu. İşte bilgiler...