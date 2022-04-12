ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü bekliyor. Peki, merakla araştırılan ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?