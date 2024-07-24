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        Haberler Bilgi Yaşam ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM’den saat uyarısı geldi! ALES/2 sınav saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı

        ALES ne zaman, saat kaçta? ALES/2 sınav saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sınav tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 sınav tarihi için Temmuz ayı işaret edilmişti. Öte yandan ÖSYM'den sınava katılım gösterecek adaylara saat uyarısı geldi. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? İşte, ALES/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi gibi detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:41
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        Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES tarihini merak ediyor. Başvuruları Haziran ayında tamamlanan ALES/2 sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? İşte, ALES/2 sınav tarihi, saati gibi bilgiler

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        ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

        ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

        ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

        Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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        ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI

        ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

        “28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/2 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”

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