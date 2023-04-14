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ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ALES sınavının ayrıntılarına ilişkin araştırmalar başladı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın ter dökeceği ALES 2'nin başlama saatinin yanı sıra sonuçlarının duyurulacağı tarih de belli oldu. İşte, 16 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan ve 150 dakika sürecek sınavla ilgili bilgiler...

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  • ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi

    ÖSYM tarafından her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) bu yıl ilk kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Söz konusu duruma ilişkin hem tüm bilinmesi gerekenleri hem de sınav giriş belgesini bir araya getirdik.
  • ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi

    ALES/1 NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    ALES 1 sınavı 16 Nisan saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

    Sınav binasına ise saat 10:00'a kadar giriş sağlanabilecek. Bu saatten sonra sınavı olacakları binaya ulaşan adaylar, salonlara alınmayacak.
  • ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
  • ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi

    2023 ALES SINAV TARİHLERİ

    ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

    ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

    ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
  • ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi

    2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

    ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

    ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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