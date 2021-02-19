Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Yurt genelinde sınava katılacak binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren tarihe ilişkin son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Peki 2021 ALES 2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ALES SINAVI SÜRESİ NE KADAR, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bu hafta sonu düzenlenecek.

Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

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Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 10:15’te başlayacak olan ALES 2020 saat 12:45’te sona ermiş olacak.