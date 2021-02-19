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ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? - ÖSYM 2021 Ertelenen ALES 2 sınav giriş belgesi...

Ertelenen ALES 2 sınav için heyecan dorukta. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertlenen ALES 2 için beklenen zaman geldi çattı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2021 ALES 2 sınav giriş belgesi...

ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? - ÖSYM 2021 Ertelenen ALES 2 sınav giriş belgesi...

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Yurt genelinde sınava katılacak binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren tarihe ilişkin son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Peki 2021 ALES 2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ALES SINAVI SÜRESİ NE KADAR, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bu hafta sonu düzenlenecek.

Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 10:15’te başlayacak olan ALES 2020 saat 12:45’te sona ermiş olacak.

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