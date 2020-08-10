2020'nin ilk ALES sınavına çok az bir zaman kaldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES bu sene hangi tarihte uygulanacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için ALES puanı gerekiyor. İşte 2020 ALES sınav tarihi...

2020 ALES NE ZAMAN?

ALES sınavı bu sene 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvuruları 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150

dakika (2,5 saat) olacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.