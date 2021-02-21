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ALES puanlama nasıl yapılır? - ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ALES 2 soru ve cevapları...

Ertelenen ALES 2, gün itibariyle gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 ile ilgili gözler sonuçlar ile soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum ve ALES puan hesaplama ekranı...

ALES puanlama nasıl yapılır? - ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ALES 2 soru ve cevapları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleşiyor. Başvuruları 2020 Ekim ayında tamamlanan ALES 2, korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. 2020-ALES/2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınav sonuçları tarihi

ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

2020-ALES/2 SIONAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca
Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması
gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde
yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilir.

Başvuruları : 1 – 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2020-ALES/2 sınavı Covid-19 salgını sebebyle ertelenmişti.

2020-ALES/2 SINAV SONUCU TAKİP ET

Bugün gerçekleşen ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olduğu biliniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklee. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2020-ALES/2 SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANIP AÇIKLANMADIĞINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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