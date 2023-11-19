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        Haberler Gündem ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2024 ALES/3 başlangıç ve bitiş saati

        ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? 2024 ALES/3 başlangıç ve bitiş saati

        ALES/3 heyecanı başlıyor. Yükseköğretim kurumları atamaları ve doktora ve yüksek lisans başvurularında bulunacakların girdikleri ALES'in bu yıl ki son sınavı ALES/3 birazdan başlayacak. Peki, ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 08:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 08:24
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        ALES/3 saat kaçta başlayacak? Bu yıl yapılacak olan son ALES sınavına girecekler merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilidiği üzere ALES puanı ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar yapılıyor. Ayrıca doktora ve yüksek lisans başvurularında da ASLES puanı geçerli oluyor. Peki bu yılın son ALES'i yani ALES/3 saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek? İşte ALES/3 başlangıç ve bitiş saati...

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        ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Bu senenin son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Ancak saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına girişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

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        ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

        Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Buna göre ALES sınavı saat 12:30'da sona erecek.

        #ales
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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