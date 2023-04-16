ÖSYM tarafından her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) bu yıl ilk kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Saat 10:15'te başlayacak zorlu sınava dair hem tüm bilinmesi gerekenleri hem de sınav giriş belgesini bir araya getirdik.