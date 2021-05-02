ALES 2021 sınav süresi ile ilgili bilgiler başvuru kılavuzunda geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Sınava katılacak olan adaylar ÖSYM AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi alma işlemlerini gerçekleştirerek sınava katılabilecekler. Peki, 2021 ALES ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek?

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES) bu hafta sonu düzenlenecek.

ALES'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Saat 10:15’te başlayacak olan ALES 2020 saat 12:45’te sona ermiş olacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

ALES'TE BUNLARA DİKKAT!

2021-ALES için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.