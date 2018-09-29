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ALES saat kaçta, ne zaman? ÖSYM'den son ALES 2018 uyarısı!

ALES sınavı için adaylar son hazırlıklarını tamamladı ve sınav günü geldi çattı. 30 Eylül Pazar günü uygulanacak ALES sınavı için ÖSYM son uyarıları da yaptı. Peki ALES saat kaçta başlayacak?

29.09.2018 - 22:43 | Güncelleme:

ALES sınavı yarın (30 Eylül Pazar) günü ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde uygulanacak. ALES sınavı için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgeleri ile birlikte belirlenen sınav yerlerinde ter dökecek. Peki ALES saat kaçta, ne zaman başlayacak? ÖSYM, ALES'e girecek adaylar için yayımladığı mesajında hangi konulara dikkat çekti? Detaylar haberimizde.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? 2018

ALES sınavı 30 Eylül 2018 (Pazar) tarihinde uygulanacak. 2018-ALES/2 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM'DEN ADAYLARA ALES UYARISI

ÖSYM, ALES'e girecek adaylara saat uyarısında bulunurken, adayların yanlarında bulundurmaları zorunlu belgeleri de tekrar hatırlattı. İşte ÖSYM'nin ALES adaylarına özel yayımladığı o mesaj:

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2018 ALES GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

 

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 eylül 2018'de uygulanacak ALES 2 sınavı sonuçları, ÖSYM'nin akademik takvimine göre 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklanacak.

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