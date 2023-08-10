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        Haberler Gündem Eğitim ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2023 ÖSYM ALES sınav giriş yerleri... ALES 3 ne zaman yapılacak?

        ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2023 ÖSYM ALES sınav giriş yerleri...

        ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavlarının 2.'si için artık geri sayıma geçildi. Türkiye genelinde akademik kariyer yapmak isteyen onlarca katılımcının ter dökeceği zorlu sınavın giriş yerleri belli oldu. İşte, hem sınav giriş yeri sorgulama ekranı hem de sınav tarihi ve gelecek sınavın takvimi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 14:54
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        Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi olan (2023-ALES/2)'nin sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Söz konusu sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ALES/2 sınav giriş yeri sorgulama ekranı, sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkn bilgileri bir araya getirdik...

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        ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

        2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.

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        ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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        ALES SINAVI NASIL OLACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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        2023 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

        ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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