ALES 1 için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde sınavda ter dökmek için hazırlanan binlerce aday, sınavın hangi gün yapılacağını ve saat başlayıp biteceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de ALES sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...