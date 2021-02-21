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Ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınav sonuçları tarihi belli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleşiyor. Başvuruları 2020 Ekim ayında tamamlanan ALES 2, korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. 2020-ALES/2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınav sonuçları tarihi

Ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınav sonuçları tarihi belli mi?

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlardan biri olan 2020-ALES/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 81 ilde 88 sınav merkezinde gerçekleşen ALES/2'nin 12.45'te sına ermesi bekleniyor. Peki, Ales sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınav sonuçları tarihi

2020-ALES/2 SIONAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca
Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması
gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde
yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilir.

Başvuruları : 1 – 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2020-ALES/2 sınavı Covid-19 salgını sebebyle ertelenmişti.

2020-ALES/2 SINAV SONUCU TAKİP ET

Bugün gerçekleşen ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olduğu biliniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklee. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2020-ALES/2 SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANIP AÇIKLANMADIĞINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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