ALES sınavı ne zaman?

ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır. Yılda iki kez yapılan bu sınava girmek isteyen adayların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

2. ALES SINAVI NE ZAMAN?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2), 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika yani 2,5 saat olacak. Sınav ücreti ise 100 TL olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri 24 Temmuz – 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak (Ücret ödeme için son gün ise 3 Ağustos 2018)

ALES BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

2. ALES SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular, 24 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

*ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar;

başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için yurtdışına eğitime gönderilecek olanların seçiminde de ALES sonuçları değerlendirildiği için bu yolla yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar da başvurabilirler.

ALES'TE NELER SORULACAK?

YÖK, ALES'te test sayılarını azalttı. Sözel-1 ve Sözel-2 ile Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri ayrımı ortadan kaldırıldı. 4 testten oluşan ALES, "Sözel" ve "Sayısal" olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES sözel testi, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor. ALES sayısal testi ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek. 100 soru 2,5 saatte çözülecek.

Yeni ALES'te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı. Bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşan sınav, yeni düzenlemeyle 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2,5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Eşit ağırlıklandırılamayan ALES eşit ağırlık puanı konusunda değişiklik yapıldı. ALES sayısal ve ALES sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES eşit ağırlık puanının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 50, sözel testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi.Öte yandan, ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

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