Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin tamamlaması gereken bir sınav olan ALES sınavı geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. ALES başvurusunu 4 Temmuz tarihine kadar olan süreçte tamamlayamayan kişiler "ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte ALES/2 geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti...