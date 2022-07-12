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ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Kılavuz ile ALES geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti netlik kazandı. 24 Haziran tarihinde alınmaya başlayan başvuruların 4 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesiyle gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. İşte ALES geç başvuruları hakkında merak edilenler...

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  • ALES son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin tamamlaması gereken bir sınav olan ALES sınavı geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. ALES başvurusunu 4 Temmuz tarihine kadar olan süreçte tamamlayamayan kişiler "ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte ALES/2 geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti...
  • ALES son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

    ALES/2 Geç Başvuru Ücreti: 277,50 TL olarak belirlendi.

    Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
  • ALES son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

    ALES Geç başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden ödenebilir.
  • ALES son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ALES/2 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

    ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ALES son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 ÖSYM ALES geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    2022 ALES NE ZAMAN?

    ALES 2022/2 sınavı 21 Ağustos 2022 Pazar günü uygulanacak.

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