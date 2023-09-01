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        Haberler Gündem ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/2 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tarihleri

        ALES sonuç tarihleri belli oldu! İşte 2023 ALES/2 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve açıklanma tarihleri

        ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yılda üç kez düzenlenen ALES sınavının ikincisi 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşmişti. Sınav sonrasında gözler ALES sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ALES/2 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 00:29 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:29
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        ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından gözler ALES sonuçları tarihine çevrildi. Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmayı hedefleyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM sınav takvimi ile ALES 2 sonuç açıklama tarihi de belli oldu. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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        ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI

        ÖSYM, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlamıştı. İşte, 10 gün süreyle erişebilecek sınav sorular ve cevaplar...

        ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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        2023 ALES SON SINAVI NE ZAMAN?

        Yılın son sınavı olacak olan ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        ALES/3 SINAVI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        ÖSYM 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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