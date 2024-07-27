ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 sınavı yarın gerçekleşecek. Yılda üç kez düzenlenen sınavın ikincisine başvuru sayısının 157 bin 530 olduğu belirtildi. Yarın sınava giren adaylar sınavın hemen ardından ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştıracak. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları sorgulaması başladı. Sınava katılım gösteren adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken ÖSYM'den sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin açıklama yapılmıştı. Öte yandan sınavda alınan puanın 5 yıl geçerli olacağı da biliniyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'ALES' açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2), 157 bin 530 adayın başvurduğunu belirtti.
2024-ALES'2'nin, 81 il 92 sınav merkezinde uygulanacağını belirten Ersoy, "157 bin 530 adayın başvurduğu sınav, 464 bina ve 6 bin 42 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav, tüm sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek" dedi.
Prof. Dr. Ersoy, sınava 569 engelli adayın başvurduğunu kaydederek, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1450 adayın bu haktan yararlandığını açıkladı.