Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak ya da yüksek lisans eğitimi almak gibi hedefleri olan binlerce adayın ter döktüğü ALES oturumlarının 2023 yılındaki ilk sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. İşte, ALES sonuç tarihi, sonuçların nasıl öğrenileceği bilgilsi ve 2023 yılındaki diğer ALES tarihleri...