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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM duyurdu: ALES 2 sınav sonuçları hangi gün belli olacak?

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) 2, geçtiğimiz gün itibariyle gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru cevaplar da yayımlandı ve gözler ALES sonuçlarına çevrildi. Peki merakla beklenen ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM duyurdu: ALES 2 sınav sonuçları hangi gün belli olacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 dün sabah gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan sınavın ardından ALES 2 sonuçları araştırılmaya başladı. İşte ALES sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı...

2021 ALES 2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlene ALES 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimi aracılığıyla duyuruldu. 2021 ALES 2 sınavının sonuçları 14 Ekim'de açıklanacak.

ALES 2 TEMEL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sorulara ve cevaplara ulaşabilecek.

2021 ALES 2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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