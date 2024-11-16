ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavda, adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki ALES sonuçları açıklandı mı?