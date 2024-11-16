ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES sonuçları tarihini merak ediyor. ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu. Şimdi binlerce aday Kasım ayında yapılacak ALES/3 sınavı için geri sayıma başladı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavda, adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki ALES sonuçları açıklandı mı?
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.