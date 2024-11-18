ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından ALES sonuçları duyuruluyor. 17 Kasım'da uygulanan ALES 3 sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre ALES/3 sonuç tarihi belli oldu. İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.,
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.