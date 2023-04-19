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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

2023 ALES'te ilk oturum bugün düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın ter döktüğü sınav 12:45'de sona erdi. Söz konusu sınavın ardından merakla araştırılan soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!

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  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği ALES oturumlarının 2023 yılındaki ilk oturumunun sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, ALES sonuç tarihi, sonuçların nasıl öğrenileceği bilgilsi ve 2023 yılındaki diğer ALES tarihleri...
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak. 
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI

    ÖSYM, 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlamıştı. İşte, 10 gün süreyle erişebilecek sınav sorular ve cevaplar...

    ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sonucu nasıl öğrenilir?

    2023 ALES SINAV TARİHLERİ

    ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

    ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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