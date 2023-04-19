Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği ALES oturumlarının 2023 yılındaki ilk oturumunun sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, ALES sonuç tarihi, sonuçların nasıl öğrenileceği bilgilsi ve 2023 yılındaki diğer ALES tarihleri...