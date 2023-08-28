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        Haberler Gündem Eğitim ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonucunu ne zaman duyuracak? ALES sonuç sorgulama ekranı

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonucunu ne zaman duyuracak?

        ALES 2 sınav sonuçları ile ilgili beklenen tarih iyice yaklaşmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçlarına ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ve sonucun nasıl öğrenileceği hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:39
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        Üniversitelerde akademik kadrolarda çalışmak veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılım gösterdiği ALES oturumlarının 2023 yılındaki 2. oturumunun sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, ALES sonuç tarihi, sonuçların nasıl öğrenileceği bilgilsi ve 2023 yılındaki son ALES tarihi...

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        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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        ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI

        ÖSYM, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlamıştı. İşte, 10 gün süreyle erişebilecek sınav sorular ve cevaplar...

        ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 ALES SON SINAVI NE ZAMAN?

        Yılın son sınavı olacak olan ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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