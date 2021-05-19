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ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ÖSYM açıkladı: ALES sonuç tarihi...

ALES sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçlarının açılış tarihini duyurdu. İşte sınava giren adayların merak ettiği ALES ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı...

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? ÖSYM açıkladı: ALES sonuç tarihi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu?

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

2021 ALES 1. DÖNEM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin
Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca
Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması
gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde
yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

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