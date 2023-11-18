1 Şurada Paylaş!









ALES/3 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek adına çalışmalarını tamamlayan adaylar, sınav öncesinde ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...