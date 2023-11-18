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        Haberler Gündem ALES sonucu sorgulama 2023: ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım sürüyor. 19 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'te ter dökecek adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yılda üç kez uygulanan ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşmaktadır. Peki, "ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? " İşte 2023 ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 22:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:47
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        ALES/3 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek adına çalışmalarını tamamlayan adaylar, sınav öncesinde ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2023 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...

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        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime sunulacak.

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        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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        ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın düzenlediği gün yayınlanacak ve adaylar 10 gün süreyle sorular ve cevaplara erişebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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