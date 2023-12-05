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        Haberler Gündem ALES SONUCU SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI: 2023 ALES sınav sonuçları açıklandı!

        ALES/3 sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sorgulama ekranı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. ÖSYM, ALES sonuçlarını 5 Aralık itibarı ile erişime açtı. Adaylar, https://sonuc.osym.internet sitesi üzerinden ALES sonucu sorgulama işlemini yapabilir. İşte, ALES sınav sonuçları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:07
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        ALES/3 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyen adaylar, ALES sonuçları için ÖSYM'den gelelcek son dakika açıklamalarını bekliyordu. ÖSYM, daha önce duyurduğu tarih olan 5 Aralık itibarı ile ALES/3 sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, giriş bilgileri ÖSYM AİS üzerinden ALES sınav sonucu sorgulama işlemini yapabilir. İşte, 2023 ALES sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

        19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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        ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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        Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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