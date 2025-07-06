ALES soruları ve cevapları 2025 PDF: ÖSYM ile ALES/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erecek. Adaylar kendilerine verilen 150 dakikalık sürede 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testleri yanıtlayacak. Sınavın tamamlanmasının ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyenler, ''ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. İşte, ÖSYM AİS ekranı ile 2025 ALES soruları ve cevapları PDF görüntüle...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda akademik kariyer hedefleyen binlerce aday ter döküyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM duyurularına çevrilecek. Peki, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM ile 2025 ALES soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM kılavuzunda 2025 ALES/2 soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.
Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.
Bu kapsamda ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 6 veya 7 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
ALES Sayısal Puanı Sayısal Testi: 0,75 Sözel Testi: 0,25
ALES Sözel Puanı Sayısal Testi: 0,25 Sözel Testi: 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı Sayısal Testi: 0,50 Sözel Testi: 0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, kılavuzdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.