ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.