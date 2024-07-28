ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor
ÖSYM tarafından ALES soruları ve cevap anahtarı kitapçığı duyurulacak. Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavının ikincisi bugün gerçekleşiyor. Sınavın ardından ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayınlanacağı tarih araştırılmaya başlandı. ALES/2 sınavı kapsamında adaylara 50 Sayısal, 50 Sözel testi olmak üzere toplamda 100 soru yöneltildi. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, ALES/2 soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
ALES sınav soruları ve cevap anahtarları merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 için nüfus müdürlükleri açık olacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024-ALES/2 yapılırken soruların ve cevapların gün içinde yayınlanması bekleniyor. İşte ALES soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Temmuz Pazar günü yurt genelinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ardından soru-cevap duyurusu henüz gelmedi. 2024-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yaymlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’unun erişime açılması bekleniyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.