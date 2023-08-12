ALES TARİHİ 2023 | ALES 2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak ve kaç dakika verilecek?

ALES TARİHİ 2023 | ALES 2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak ve kaç dakika verilecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmıştı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağladılar. ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacakken ALES 3 başvuruları ise 29 Eylül ile 9 Ekim günleri arasında alınacak. İşte 2023 ALES 2 tarihi...

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ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.