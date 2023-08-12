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        Haberler Gündem ALES TARİHİ 2023 | ALES 2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak ve kaç dakika verilecek?

        ALES 2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak ve kaç dakika verilecek?

        ALES 2 sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Akademik kariyer hedefi olanlar yılın ikinci ALES sınavına Ağustos ayında girecek. İşte 2023 ALES 2 tarihleri...

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        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 16:40
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        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmıştı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişim sağladılar. ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacakken ALES 3 başvuruları ise 29 Eylül ile 9 Ekim günleri arasında alınacak. İşte 2023 ALES 2 tarihi...

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        ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

        2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.

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        ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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        ALES SINAVI NASIL OLACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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        2023 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

        ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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