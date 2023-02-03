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ÖSYM sınav takvimi ile ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

ALES tarihleri, akademik kariyer düşünen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES tarihleri merak ediliyor. İşte, ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihleri takvimi hakkında merak edilenler...

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  • ALES TARİHİ 2023 | ALES/1 başvuru ve ÖSYM sınav takvimi: ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seçim ve üniversite sınavlarının benzer tarihlere denk gelmesinin ardından ÖSYM sınav takvimini geri çekti. Akademik kariyer hedefi olanlar için ALES sınavları düzenlenecek. İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES/1 başvuru ve sınav tarihleri hakkında merak edilenler...
  • ALES TARİHİ 2023 | ALES/1 başvuru ve ÖSYM sınav takvimi: ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

    ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan ilk sınav takviminde değişiklik yapılmaması halinde ALES/1 16 Nisan'da, ikinci sınav 20 Ağustos'ta ve üçüncü sınav ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
  • ALES TARİHİ 2023 | ALES/1 başvuru ve ÖSYM sınav takvimi: ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

    ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yılda 3 kez düzenlenen ALES başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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