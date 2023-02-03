Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seçim ve üniversite sınavlarının benzer tarihlere denk gelmesinin ardından ÖSYM sınav takvimini geri çekti. Akademik kariyer hedefi olanlar için ALES sınavları düzenlenecek. İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ALES/1 başvuru ve sınav tarihleri hakkında merak edilenler...