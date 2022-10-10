ALES/3 için geri sayım başladı. Akademik kariyer planlayan üniversite mezunu adayların katılım sağladığı ALES/3 başvurusu için bugün son gün. ALES’e katılmak isteyenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaları durumunda geç başvuru günlerinde ikinci bir şans verilecek. Sınava girmek isteyen adaylar ise şimdiden geç başvuru gününü ve ücretini araştırmaya başladı. ALES/3 için bugün başvuruda bulunmak isteyenlerin ise başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...