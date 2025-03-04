Lisansüstü kariyer planı yapan adayların katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, 2025 yılının ilk ALES sınavı Nisan ayında yapılacak. ALES/1 başvuruları 26 Şubat’ta sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 ALES/1 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?