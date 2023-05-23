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ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi...

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavlarının 2.'si için artık geri sayıma geçildi. Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınavın tarihi ve başvuru günleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, hem söz konusu bilgiler hem de başvuru ücretine dair ayrıntılar...

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  • ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi ne zaman?

    Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi olan (2023-ALES/2) başvuruları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ALES/2 başvuru tarihleri, ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi ne zaman?

    ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.

    04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi  itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.
  • ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi ne zaman?

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.
  • ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi ne zaman?

    ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Yurt genelinde binlerce kişinin katılım göstereceği ALES sınav ücreti 185 TL olarak açıklandı.
  • ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor ve başvurular nasıl yapılır? ALES/2 tarihi ne zaman?

    2023 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

    ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

    ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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