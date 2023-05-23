Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi olan (2023-ALES/2) başvuruları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ALES/2 başvuru tarihleri, ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!