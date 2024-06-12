ALES/2 başvurularında son gün! ALES/2 sınavı ne zaman?
ÖSYM, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bu takvim kapsamında, ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netlik kazandı. İlk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından ALES/2'ye girecek olanlar sınav hakkında detayları merakla araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile ALES/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı...
ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerine devam etmek isteyen üniversite mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. 2024 yılında yapılacak olan ALES için sınavların tarihleri ve saatleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ALES oturumları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.
Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.