ÖSYM BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.