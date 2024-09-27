ALES/3 başvuru ve sınav takvimi: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Akademik kariyer hedefleyen ve çalışmalarını bu yönde sürdüren adaylar, belirlenen tarihler arasında ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya mobil uygulama üzerinden tamamlayabilecek. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri...
Yılda üç kez ÖSYM tarafından uygulanan ALES'de yılın son sınavı 17 Kasım tarihinde uygulanacak. Sınava katılım göstermeyi düşünen yüksek lisans adayları, ALES/3 başvuru tarihlerini gündemine aldı. 150 dakikadan uygulanan ALES; 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.