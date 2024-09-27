Yılda üç kez ÖSYM tarafından uygulanan ALES'de yılın son sınavı 17 Kasım tarihinde uygulanacak. Sınava katılım göstermeyi düşünen yüksek lisans adayları, ALES/3 başvuru tarihlerini gündemine aldı. 150 dakikadan uygulanan ALES; 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...