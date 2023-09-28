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        Haberler Gündem ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, sınav ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023-2024 sınav takvimini yayımlanmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranından veya mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. ÖSYM takviminin yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri, sınav başvuru ücreti ALES/3 sınav tarihleri belli oldu. İşte ALES/3 başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:09
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        1

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başlıyor. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES'de sayısal ve sözel olarak iki alan bulunmaktadır. Sınava girmeyi düşenen adaylar, ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...

        2

        ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

        3

        ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

        4

        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

        Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        5

        ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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