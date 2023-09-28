ALES/3 başvuruları başlıyor! ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2023-2024 sınav takvimini yayımlanmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında ALES başvurularını AİS ekranından veya mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. ÖSYM takviminin yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri, sınav başvuru ücreti ALES/3 sınav tarihleri belli oldu. İşte ALES/3 başvuru tarihleri...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başlıyor. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES'de sayısal ve sözel olarak iki alan bulunmaktadır. Sınava girmeyi düşenen adaylar, ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, ücreti ne kadar?" İşte ALES/3 başvuru detayları...
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.