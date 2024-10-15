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        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar ve sınav hangi tarihte? ÖSYM takvimi ile 2024 ALES geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!

        ALES/3 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM 2024 ALES/ geç başvuru tarihi ve ücreti

        2024 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayamayan adaylar ise ALES geç başvuru gününü öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenlerin katıldığı sınav Kasım ayında düzenlenecek. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:51
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        Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise ALES/3 geç başvuru tarihi ve sınav ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre ALES geç başvuru ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2024 ALES/3 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

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        2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihleri arasında alındı.

        ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

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        ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artırımlı ödenecek.

        Buna göre ALES/3 geç başvuru ücreti 735 TL olacak.

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        2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        ALES geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        2024 ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 NE ZAMAN?

        ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        Sonuçlar ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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