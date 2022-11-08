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ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES/3 başvurularının 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanmasıyla birlikte sınav günü merak edilmeye başlandı. Akademik kariyer planlayan kişilerin katılım göstereceği ALES'in bu yıl için üçüncü oturumu düzenlenecek. Başvurularını yapan adaylar ALES/3 sınav tarihlerini ve giriş belgesini araştırıyor. İşte 2022 ÖSYM ALES sınav takvimi...

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  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    Yılda üç kez yapılan ALES’in son oturumu için başvurular 10 Ekim'de son buldu. Başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sınav tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Her yıl ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı için tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ALES/3 başvurularının ardından yüksek lisans adayları, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak? İşte ALES/3 takvimi...
  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES/3 NE ZAMAN?

    ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES sonuçları 9 Aralık 2022'de açıklanacak. ÖSYM duyurusuyla açıklanacak sonuçlar, ÖSYM üzerinden kontrol edilecek.
  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES/3 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Bu sene sonuncusu yapılacak olan sınavın başvuru tarihleri 30 Eylül – 10 Ekim 2022 arasındaydı.
  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES/3 GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih henüz belli olmadı, ancak sınavdan 15 gün önce erişime açılması öngörülüyor.
  • ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? 2022 ÖSYM ALES takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES/3 GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

    Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.

    ALES/3 GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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