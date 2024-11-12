ALES/3 sınav ve sonuç tarihi: ALES/3 ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak?

ÖSYM 2024 sınav takvimi tüm hızıyla sürüyor. Şimdi binlerce aday Kasım ayında yapılacak ALES/3 sınavı için geri sayıma başladı. Sayısal ve sözel sorulara yer verilecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerine erişimi açtı. İşte, 2024 ALES/3 sınav ve sonuç tarihi ile sınav giriş belgesi alma ekranı...