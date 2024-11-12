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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 sınav ve sonuç tarihi: ALES/3 ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak?

        ALES/3 sınav ve sonuç tarihi: ALES/3 ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak?

        Binlerce adayın beklediği ALES/3 sınavı yaklaşıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavda, adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, ALEA/3 sınav ve sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:21
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        ÖSYM 2024 sınav takvimi tüm hızıyla sürüyor. Şimdi binlerce aday Kasım ayında yapılacak ALES/3 sınavı için geri sayıma başladı. Sayısal ve sözel sorulara yer verilecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerine erişimi açtı. İşte, 2024 ALES/3 sınav ve sonuç tarihi ile sınav giriş belgesi alma ekranı...

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        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

        ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 SINAVINDA NELER SORULACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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        ALES/3 SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

        Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
        ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
        ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
        ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50
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