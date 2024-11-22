Türkiye genelinde 17 Kasım’da düzenlenen ALES/3 sınavı, 171 bin 640 adayın katılımıyla tamamlandı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar, sınavın ardından ALES sonuç açıklanma tarihi için meraklı bir bekleyişe girdi. ÖSYM ALES sonuçları, açıklanan sınav takvimine göre kısa süre içinde erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ALES sonuçları sorgulama ekranı üzerinden işlem yapabilecek. ALES/3 sonuç tarihi, birçok kişinin akademik yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olacak. İşte ALES/3 sonuçları hakkında bilgiler...