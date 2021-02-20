MODELİN MEMLEKETİNDE SON GÜNÜ

Annesi ve babası ile hasret gideren iki çocuk annesi olan manken, sık sık Florinapolis kentinde objektiflere yansıyor.

Alessandra Ambrosio, bu kez sadece tatil yapmak için değil, kendi markasının çekimlerini gerçekleştirmek için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.