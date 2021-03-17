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Ambrosio, Los Angeles'taki bir restoranda sevgilisi ve eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Noah'ın da aralarında bulunduğu bir grup ile yemek yedi. Sohbet esnasında bir ara Lee, ayağa kalkarak Ambrosio'yu öptü. O anlar da böyle görüntülendi.